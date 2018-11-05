Іран закликав ООН відреагувати на запровадження США нових санкцій проти країни

Постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу закликав міжнародне співтовариство відповісти на введені США санкції проти Тегерана.

Про це повідомило видання The New York Times/

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Зазначається, що у листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерреш постійний представник Ірану зазначив, що санкції, введені щоб придушити нафтову і судноплавну промисловість Ірану, порушують резолюцію Ради Безпеки.

Безвідповідальна поведінка США вимагає колективної відповіді від міжнародної спільноти з метою підтримати верховенство закону, запобігти підриву дипломатії і захистити багатосторонність,

– написав Голям Алі Хошроу.

Нагадаємо, раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.



Згодом, 5 листопада, набирав чинності новий пакет санкцій США проти Ірану, який глава американської адміністрації Дональд Трамп назвав "найжорстокішими за всю історію". Нові обмеження торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.