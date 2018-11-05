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      Іран закликав ООН відреагувати на запровадження США нових санкцій проти країни

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      Голям Алі Хошроу
      Голям Алі Хошроу / Фото з відкритих джерел

      Постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу закликав міжнародне співтовариство відповісти на введені США санкції проти Тегерана.

      Про це повідомило видання The New York Times/

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      Зазначається, що у листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерреш постійний представник Ірану зазначив, що санкції, введені щоб придушити нафтову і судноплавну промисловість Ірану, порушують резолюцію Ради Безпеки.

      Безвідповідальна поведінка США вимагає колективної відповіді від міжнародної спільноти з метою підтримати верховенство закону, запобігти підриву дипломатії і захистити багатосторонність,
      – написав Голям Алі Хошроу.

      Нагадаємо, раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.

      Згодом, 5 листопада, набирав чинності новий пакет санкцій США проти Ірану, який глава американської адміністрації Дональд Трамп назвав "найжорстокішими за всю історію". Нові обмеження торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.

      Теги: Новини політики Іран Новини США Санкції ООН
      Джерело: 24 Канал
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