01:45
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Иран призвал ООН отреагировать на введение США новых санкций против страны

      4 Читати новину українською
      Голям Али Хошроу
      Голям Али Хошроу / Фото из открытых источников

      Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу призвал международное сообщество ответить на введенные США санкции против Тегерана.

      Об этом сообщило издание The New York Times/

      Читайте также: Глава Госдепа США намекнул России и Китая на последствия за сотрудничество с Ираном

      Отмечается, что в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш постоянный представитель Ирана отметил, что санкции, введенные чтобы подавить нефтяную и судоходную промышленность Ирана, нарушают резолюцию Совета Безопасности.

      Безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность,
      – написал Голям Али Хошроу.

      Напомним, ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет.

      Впоследствии, 5 ноября, вступил в силу новый пакет санкций США против Ирана, глава американской администрации Дональд Трамп назвал "самыми жестокими за всю историю". Новые ограничения коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.

      Теги: ООН Санкции Новости США Иран Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сегодня , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      5 ноября , 22:34 Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
      В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      5 ноября , 22:00 В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять
      Блог Медіа
      "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      5 ноября , 21:01 "Маски-шоу стоп-2": Изменится ли жизнь бизнеса?
      Яніна Ткачук
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      5 ноября , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук