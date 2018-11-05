Иран призвал ООН отреагировать на введение США новых санкций против страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу призвал международное сообщество ответить на введенные США санкции против Тегерана.

Об этом сообщило издание The New York Times/

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Отмечается, что в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш постоянный представитель Ирана отметил, что санкции, введенные чтобы подавить нефтяную и судоходную промышленность Ирана, нарушают резолюцию Совета Безопасности.

Безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность,

– написал Голям Али Хошроу.

Напомним, ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет.



Впоследствии, 5 ноября, вступил в силу новый пакет санкций США против Ирана, глава американской администрации Дональд Трамп назвал "самыми жестокими за всю историю". Новые ограничения коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.