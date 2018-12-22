"Росія меркне": у США назвали найбільшу загрозу для своєї безпеки

Кремль не є найбільшою проблемою для Вашингтона. Китай становить значно більшу загрозу національній безпеці та інтересам США, ніж Росія.

Про це розповів директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна в інтерв'ю BBC.

Читайте також: США готують нові санкції для Росії: у Москві вибухнули образами

Експерт наголосив, що Китай є небезпечним з погляду економіки, військових взаємин та на глобальному рівні.

Достатньо поглянути на стратегічну мету Китаю, а саме – стати глобальною наддержавою у геополітичному, військовому та економічному сенсах. Вони використовують усі доступні методи для досягнення цієї мети. Це глобальна проблема, а не лише проблема США,

– вважає Іваніна.

До слова, за останні місяці Мін'юст США висунув звинувачення на адресу 20 юридичних та фізичних осіб з Китаю, підкреслив він.

Іваніна наголошує, що китайські шпигуни діють, зокрема, в американських університетах та на підприємствах стратегічного значення.

"Ми надаємо щорічно гранти для близько 350 тисяч китайських студентів. Це чудова можливість для китайських спецслужб використовувати цих студентів для викрадення технологій та розробок", – зазначив він.

На його думку, така ж загроза спостерігається у Британії та інших країнах.

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив про спроби втручання в проміжні вибори до Конгресу в листопаді 2018 року з боку Росії, Китаю та Ірану. Однак у відомстві повідомляють, що ці спроби не вплинули на виборчу інфраструктуру та результати підрахунку голосів.