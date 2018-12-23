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      Спецпредставник США Волкер назвав умову, за якої навідається до Москви

      642 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / Фото з відкритих джерел

      Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив про готовність відвідати Москву тільки після того, як Росія відпустить українських моряків. яких захопила у Керченській протоці.

      Про це він розповів в інтерв'ю "1+1".

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      "Після російської атаки проти українських військових кораблів і захоплення моряків президент Трамп скасував свою зустріч з президентом Путіним. У зв'язку з цим, я вирішив, що зараз для мене неможливо відвідати Москву. Сподіваюсь я це зроблю, коли моряків звільнять", – зазначив Волкер. 

      Він додав, що Росія могла б звільнити наших моряків до Різдва.

      Ми всі закликаємо Росію зробити це, як жест доброї волі. І, я сподіваюсь, вони переймаються тим, щоби не погіршити ситуації, тож, ми можемо отримати певний імпульс. Утім, навіть, якщо він послався на законний процес, через який мають пройти моряки, ми сподіваємося, що це буде зроблено якомога швидше, якщо докладати зусиль. Але найголовніше – це звільнити моряків якнайшвидше. В ідеалі – до Різдва,
      – сказав дипломат. 

      Нагадаємо, у грудні між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним під час саміту G20 в Аргентині планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Курт Волкер Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Новини США Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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