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      Спецпредставитель США Волкер назвал условие, при котором посетит Москву

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / Фото из открытых источников

      Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о готовности посетить Москву только после того, как Россия отпустит украинских моряков, которых захватила в Керченском проливе.

      Об этом он рассказал в интервью "1+1".

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      "После российской атаки против украинских военных кораблей и захвата моряков президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. В связи с этим, я решил, что сейчас для меня не представляется возможным посетить Москву. Надеюсь я это сделаю, когда моряков освободят", – отметил Волкер.

      Он добавил, что Россия могла бы освободить наших моряков к Рождеству.

      Мы все призываем Россию сделать это, как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому мы можем получить определенный импульс. Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное – освободить моряков быстрее. В идеале – до Рождества,
      – сказал дипломат.

      Напомним, в декабре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время саммита G20 в Аргентине планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии России в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      Как украинские моряки попали в российский плен
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Курт Волкер Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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