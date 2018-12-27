07:34
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Россия может напасть на Украину во время Рождественских праздников – экс-посол США

      159 Читати новину українською
      В США считают, что РФ может напасть на Украину в период Рождественских праздников
      В США считают, что РФ может напасть на Украину в период Рождественских праздников / Фото из открытых источников

      В Соединенных Штатах Америки прогнозируют, что Россия может нарастить вооруженную агрессию в Украине во время новогодних и рождественских праздников. Кремль может подло использовать это время для своего нападения, ведь мир будет отвлекаться на празднование.

      Такое мнение высказали американские аналитики Джон Хербст и Майкл Карпентер, передает издание Newsweek.

      Читайте также: Агрессия Путина и война в Украине: какие угрозы видит НАТО в следующем году

      Москва любит устраивать агрессивные атаки, когда мир не обращает внимания. Она вторглась в Афганистан в течение Рождественских праздников в 1979 году и атаковала Грузию во время сезона отпусков в августе,
      – напомнил Хербст.

      По словам бывшего дипломата, сезон праздников и отставка министра обороны США Джеймс Мэттиса создали идеальные условия для наступления Кремля.

      "Слабая реакция Запада на эскалацию Москвой войны против Украины, когда она захватила украинские корабли, также повышает вероятность нового удара Кремля. Так же как и беспорядок в Вашингтоне и отставка Мэттиса", – добавил он.

      Читайте также: К войне сейчас готовы и Россия, и Украина, эскалация конфликта не исключена, – военный эксперт

      Бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер отметил, что может обостриться противостояние за контроль над Азовским морем.

      Россияне стремятся к полному доминированию над Керченским проливом и Азовским морем, а украинцы не хотят отдавать контроль над собственными территориальными водами и свободу прохождения через пролив, и это их право. Поэтому потенциал эскалации большой,
      – подчеркнул Карпентер.

      Экс-представитель Пентагона отметил, что Военно-морские силы Украины пока вряд ли смогут противостоять полномасштабной агрессии России.

      "Боюсь, украинский военно-морской флот слишком мал, чтобы силой отстаивать свои права против большого Черноморского флота России. Поэтому я бы советовал Украине не пытаться еще раз пройти через пролив. Создание москитного флота, которое предусматривает украинский план развития ВМС, – это правильная стратегия. Однако на ее воплощение потребуются годы, а кризис может возникнуть в ближайшие недели или месяцы", – сказал аналитик.

      К слову, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Кремль может начать новую агрессию в Украине, однако США наблюдают за ситуацией, чтобы предотвратить такое развитие событий. По его словам, Россия ищет повод – это подтверждает атака на украинские корабли возле Керченского пролива.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новогодние праздники Рождество
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 декабря: завершение военного положения, санкции против РФ и сильная непогода
      26 декабря , 22:37 Главные новости 26 декабря: завершение военного положения, санкции против РФ и сильная непогода
      662
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      26 декабря , 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      203
      Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      26 декабря , 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      152
      Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      26 декабря , 20:00 Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      Світлана Попова 659
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Ахметов сменил прописку – больше не донецкий
       13 ноября 2017 , 13:43
      Французы пытались незаконно попасть в Украину, чтобы послушать музыку
       6 августа 2012 , 11:07
      Главные новости футбола 23 августа: Заря расписала ничью с РБ Лейпциг в Лиге Европы, Бетис пытается подписать Зинченко
       24 августа , 07:00
      Лига наций: Нидерланды спасли ничью в матче с Германией и вышли в Финал четырех турнира
       19 ноября , 23:54
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук