Россия может напасть на Украину во время Рождественских праздников – экс-посол США

В Соединенных Штатах Америки прогнозируют, что Россия может нарастить вооруженную агрессию в Украине во время новогодних и рождественских праздников. Кремль может подло использовать это время для своего нападения, ведь мир будет отвлекаться на празднование.

Такое мнение высказали американские аналитики Джон Хербст и Майкл Карпентер, передает издание Newsweek.

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Москва любит устраивать агрессивные атаки, когда мир не обращает внимания. Она вторглась в Афганистан в течение Рождественских праздников в 1979 году и атаковала Грузию во время сезона отпусков в августе,

– напомнил Хербст.

По словам бывшего дипломата, сезон праздников и отставка министра обороны США Джеймс Мэттиса создали идеальные условия для наступления Кремля.

"Слабая реакция Запада на эскалацию Москвой войны против Украины, когда она захватила украинские корабли, также повышает вероятность нового удара Кремля. Так же как и беспорядок в Вашингтоне и отставка Мэттиса", – добавил он.

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Бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер отметил, что может обостриться противостояние за контроль над Азовским морем.

Россияне стремятся к полному доминированию над Керченским проливом и Азовским морем, а украинцы не хотят отдавать контроль над собственными территориальными водами и свободу прохождения через пролив, и это их право. Поэтому потенциал эскалации большой,

– подчеркнул Карпентер.

Экс-представитель Пентагона отметил, что Военно-морские силы Украины пока вряд ли смогут противостоять полномасштабной агрессии России.

"Боюсь, украинский военно-морской флот слишком мал, чтобы силой отстаивать свои права против большого Черноморского флота России. Поэтому я бы советовал Украине не пытаться еще раз пройти через пролив. Создание москитного флота, которое предусматривает украинский план развития ВМС, – это правильная стратегия. Однако на ее воплощение потребуются годы, а кризис может возникнуть в ближайшие недели или месяцы", – сказал аналитик.

К слову, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Кремль может начать новую агрессию в Украине, однако США наблюдают за ситуацией, чтобы предотвратить такое развитие событий. По его словам, Россия ищет повод – это подтверждает атака на украинские корабли возле Керченского пролива.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.