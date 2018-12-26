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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Воєнний стан в Україні закінчився: чи відчули українці зміни та що буде далі

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      Воєнний стан в Україні завершився
      Воєнний стан в Україні завершився / Колаж 24 каналу

      У середу, 26 грудня, о 14 годині завершилася дія воєнного стану, який запроваджували у 10-ти областях України на 30 діб у зв'язку із агресією Росії. На що він вплинув і що на нас чекає далі – розбирались журналісти 24 каналу.

      Що передувало введенню воєнного стану

      25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

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      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Відео: Росія захопила українські кораблі у Керченській протоці

       

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Попри заклики України та світу відпустити моряків, у Москві над ними наразі відбувається судилище. Один за одним наші моряки визнають себе військовополоненими. 


      Кількісний склад українського флоту

      Де діяв воєнний стан і що передбачав

      У ніч проти 26 листопада відбулось засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме – через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

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      Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану

      Після тривалих консультацій опозиційні сили у Верховній Раді змусили президента внести новий указ, в якому 60-денний термін воєнного стану було замінено 30-денним, а особливий порядок вводився не по всій території держави, а лише в областях, розташованих вздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів. Також парламент призначив вибори президента на 31 березня 2019 року, тобто не відтермінував їх у зв'язку із воєнним станом. 


      Області України, в яких вводили воєнний стан

      Тож на екстреному засіданні 26 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про запровадження воєнного стану через агресію Росії в Азовському морі.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ Президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони можуть бути реалізовані. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Заходи при введенні воєнного стану можуть запроваджувати та здійснювати військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення), самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

      Що потрібно знати про воєнний стан: дивіться відео

       

      Всього в законі "Про правовий режим воєнного стану" статтею 8 передбачено 24 пункти заходів правового режиму воєнного стану. Зауважимо, рішення про оголошення воєнного стану може передбачати як реалізацію усіх зазначених заходів, так і окремих.


      Воєнний стан в Україні: обмеження для громадян і підприємств

      Що реалізували з положень воєнного стану

      Петро Порошенко обіцяв, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у випадку вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

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      Загалом, так і сталося. Головні прояви воєнного стану в Україні – збори резервістів першої черги та посилений режим служби правоохоронних органів. В іншому – в’їзд на територію областей, де вводився воєнний стан, ніхто не забороняв; банки працювали у штатному режимі; соціальні виплати нараховувались; транспортні засоби у цивільних не вилучили, і в їхніх домівках військові не оселялись.

      Разом з тим, дію воєнного стану на собі відчули росіяни. 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком 16-60 років. Заборона діяла на період воєнного стану – до 26 грудня. При цьому такі обмеження не діяли щодо громадян України, які в’їжджали на територію країни з Росії.


      Україна заборонила в'їзд росіянам

      Чому Україна заборонила в’їзд чоловікам-громадянам Росії?Президент України Петро Порошенко пояснив, що на такий крок держава пішла, "щоб Росія не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році".

      Загалом, за 30 днів дії воєнного стану українські прикордонники не пустили на нашу територію близько 1650 росіян. Російські ж прикордонники звітують, що за аналогічний період не пропустили на територію РФ 351 громадянина України.

      Що далі?

      26 грудня на засіданні Ради національної безпеки України термін дії воєнного стану не продовжили

      О 14 годині 26 грудня припиняється дія воєнного стану. Це моє принципове рішення. Воно базується на всіх складових поточної ситуації з безпекою в державі,
      – заявив Порошенко на засіданні. 

      Він запевняє, що за цей місяць Збройні сили України значно покращили свої можливості. При цьому президент наголосив, що якби не вибори, РНБО попросила б Верховну Раду продовжити воєнний стан.

      Він також додав, що гарантує проведення президентських виборів без змін – 31 березня 2019 року.

      Що ж до обмеження в'їзду для росіян, то, швидше за все, воно діятиме далі. На засіданні РНБО 26 грудня Порошенко заявив про підтримку обмежувальних заходів Держприкордонслужби.

      Автор: Наталія Печерська
      Теги: Новини України Україна – Росія Публікації Новини політики Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні Статті
      Джерело: 24 канал
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