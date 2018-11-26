Позачергове засідання Верховної Ради щодо введення воєнного стану в Україні: онлайн трансляція
Верховна Рада України проводить позачергове засідання для розгляду питання про запровадження воєнного стану через агресію Росії в Азовському морі.
У парламенті зареєструвалися 338 народних депутатів.
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"Позачергове пленарне засідання оголошую відкритим. Але до початку розгляду питання мною буде оголошена перерва", – заявив спікер парламенту Андрій Парубій.
Фракції Радикальної партії Олега Ляшка та "Батьківщини" заблокували трибуну, вимагаючи перерви для консультації з Президентом.
Зазначимо, до сесійної зали пропустили журналістів. Поки невідомо чи буде засідання закритим, чи все ж відкритим.
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Парубій розповів, що в парламенті виступить секретар РНБО Олександр Турчинов, а потім Президент Петро Порошенко.
Після цього буде оголошена півгодинна перерва, а згодом Верховна Рада проведене голосування щодо введення воєнного стану в Україні.
Дивіться онлайн засідання Верховної Ради 26 листопада 2018 про введення воєнного стану в Україні:
Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Росія не забарилися з реакцією. У ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.