Верховная Рада Украины проводит внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения из-за агрессии России в Азовском море.

В парламенте зарегистрировались 338 народных депутатов.

Читайте также: Опубликован указ Порошенко о введении военного положения в Украине

"Внеочередное пленарное заседание объявляю открытым. Но до начала рассмотрения вопроса мной будет объявлен перерыв", – заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Фракции Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины" заблокировали трибуну, требуя перерыва для консультации с Президентом.

Отметим, в сессионный зал пропустили журналистов. Пока неизвестно будет ли заседание закрытым, все же открытым.

Читайте также: В Украине могут объявить военное положение: что это значит

Парубий рассказал, что в парламенте выступит секретарь СНБО Александр Турчинов, а затем Президент Петр Порошенко.

После этого будет объявлен получасовой перерыв, а впоследствии Верховная Рада проведено голосование по введению военного положения в Украине.

Смотрите онлайн заседание Верховной Рады 26 ноября 2018 о введении военного положения в Украине:

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены.