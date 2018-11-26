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      Внеочередное заседание Верховной Рады по введению военного положения в Украине: онлайн

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      Заседание Верховной Рады 26 ноября 2018 по военному положению в Украине
      Заседание Верховной Рады 26 ноября 2018 по военному положению в Украине / Фото из открытых источников

      Верховная Рада Украины проводит внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения из-за агрессии России в Азовском море.

      В парламенте зарегистрировались 338 народных депутатов.

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      "Внеочередное пленарное заседание объявляю открытым. Но до начала рассмотрения вопроса мной будет объявлен перерыв", – заявил спикер парламента Андрей Парубий.

      Фракции Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины" заблокировали трибуну, требуя перерыва для консультации с Президентом.

      Отметим, в сессионный зал пропустили журналистов. Пока неизвестно будет ли заседание закрытым, все же открытым.

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      Парубий рассказал, что в парламенте выступит секретарь СНБО Александр Турчинов, а затем Президент Петр Порошенко.

      После этого будет объявлен получасовой перерыв, а впоследствии Верховная Рада проведено голосование по введению военного положения в Украине.

      Смотрите онлайн заседание Верховной Рады 26 ноября 2018 о введении военного положения в Украине:

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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