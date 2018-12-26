14:19
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      30 днів воєнного стану: чи потрібно було запроваджувати

      427 Читать новость на русском

      26 грудня о 14 годині добігає кінця термін дії воєнного стану. За цей час на в'їздах у деякі міста з'явилися блок-пости, а на збори скликали резервістів. Також, відколи ввели воєнний стан, до України приїздить удвічі менше росіян, бо тепер на кордоні чоловікам із Росії віком від 16 до 60 треба підтверджувати мету візиту. Але війна з Росією триває.

      30 днів тому народні обранці проголосували за указ президента і вперше в українській історії запровадити у 10 областях України воєнний стан. Відповідно до нього у регіонах, наближених до Росії обмежили права на зібрання, замість цивільних адміністрацій мали запровадити військові, а поліція перейшла у посилений режим роботи.

      Читайте також: РНБО збирається на засідання, – ЗМІ

      Моментально почали посилено готувати і війська, на збори покликали резервістів. Щоправда, лише тих, кому до 40 років і хто має бойовий досвід. Та до військоматів приходили і ті, кому повістка не надходила. У деяких містах на збори приїхали вдвічі більше резервістів, ніж планували, але взяли усіх. Тепер у ЗСУ точно знають, скільки ще людей готові взяти рушницю до рук у випадку наступу ворога.

      Воєнний стан
      На державному кордоні почали ретельніше перевіряти росіян

      Паралельно на кордоні почали детально перевіряти росіян. Лише за перший тиждень воєнного стану перетнути кордон з Україною не змогли 900 чоловіків. За весь період – близько півтори тисячі росіян з майже трьох тисяч охочих. На думку експертів, це була необхідна реакція України на російську зухвалість.

      Нам під час усієї історії цієї війни закидають, що Росія нападає, а ми нічого не робимо. Європа вводить санкції, а Україна нічого не робить. Зараз маємо чіткі дії України як аргументи для західних дипломатів задля підвищення санкційного тиску,
      – пояснив військовий експерт Віталій Дейнега.

      Воєнний стан завершується о 14 годині 26 грудня. Експерти кажуть, що він був запроваджений задля моментальної готовності для оборони країни у разі російського наступу. Агресії не відбулося, тому воєнний стан завершується. "Якщо агресія відбулася б, а воєнного стану не було б, то оці день чи два затримки мали б смертельні наслідки", – зазначив Дейнега.

      Дейнега
      День чи два затримки із введенням воєнного стану мали б смертельні наслідки, – Дейнега.

      Запровадження воєнного стану мало тренувальний характер. Україна показала собі, ворогові та світові, що готова дати відсіч загарбникам у разі повномасштабного наступу. Подовжити його можуть – у разі крайньої потреби. Адже Україна готується до президентських виборів у 2019 році.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада 2018 року в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Два українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир пересувалися морем планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію" територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Під час виходу суден із Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових моряків зазнали поранень. Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.  Після цього Україна ввела у десяти областях воєнний стан до 26 грудня.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      сьогодні , 13:01 Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      Тетяна Мартинюк 415
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      сьогодні , 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      131
      Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      сьогодні , 12:02 Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      Блог Соцмережі 733
      Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
      сьогодні , 11:00 Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
      Анастасія Манюхіна 392
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук