30 днів воєнного стану: чи потрібно було запроваджувати

26 грудня о 14 годині добігає кінця термін дії воєнного стану. За цей час на в'їздах у деякі міста з'явилися блок-пости, а на збори скликали резервістів. Також, відколи ввели воєнний стан, до України приїздить удвічі менше росіян, бо тепер на кордоні чоловікам із Росії віком від 16 до 60 треба підтверджувати мету візиту. Але війна з Росією триває.

30 днів тому народні обранці проголосували за указ президента і вперше в українській історії запровадити у 10 областях України воєнний стан. Відповідно до нього у регіонах, наближених до Росії обмежили права на зібрання, замість цивільних адміністрацій мали запровадити військові, а поліція перейшла у посилений режим роботи.

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Моментально почали посилено готувати і війська, на збори покликали резервістів. Щоправда, лише тих, кому до 40 років і хто має бойовий досвід. Та до військоматів приходили і ті, кому повістка не надходила. У деяких містах на збори приїхали вдвічі більше резервістів, ніж планували, але взяли усіх. Тепер у ЗСУ точно знають, скільки ще людей готові взяти рушницю до рук у випадку наступу ворога.



На державному кордоні почали ретельніше перевіряти росіян

Паралельно на кордоні почали детально перевіряти росіян. Лише за перший тиждень воєнного стану перетнути кордон з Україною не змогли 900 чоловіків. За весь період – близько півтори тисячі росіян з майже трьох тисяч охочих. На думку експертів, це була необхідна реакція України на російську зухвалість.

Нам під час усієї історії цієї війни закидають, що Росія нападає, а ми нічого не робимо. Європа вводить санкції, а Україна нічого не робить. Зараз маємо чіткі дії України як аргументи для західних дипломатів задля підвищення санкційного тиску,

– пояснив військовий експерт Віталій Дейнега.

Воєнний стан завершується о 14 годині 26 грудня. Експерти кажуть, що він був запроваджений задля моментальної готовності для оборони країни у разі російського наступу. Агресії не відбулося, тому воєнний стан завершується. "Якщо агресія відбулася б, а воєнного стану не було б, то оці день чи два затримки мали б смертельні наслідки", – зазначив Дейнега.



День чи два затримки із введенням воєнного стану мали б смертельні наслідки, – Дейнега.

Запровадження воєнного стану мало тренувальний характер. Україна показала собі, ворогові та світові, що готова дати відсіч загарбникам у разі повномасштабного наступу. Подовжити його можуть – у разі крайньої потреби. Адже Україна готується до президентських виборів у 2019 році.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада 2018 року в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Два українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир пересувалися морем планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію" територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Під час виходу суден із Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових моряків зазнали поранень. Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму. Після цього Україна ввела у десяти областях воєнний стан до 26 грудня.