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      РНБО збирається на засідання, – ЗМІ

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      РНБО збирається на засідання, – ЗМІ
      РНБО збирається на засідання, – ЗМІ / pravda.com.ua

      У середу, 26 грудня, на засідання збереться Рада національної безпеки України.

      Про це повідомило джерело в Адміністрації президента "Українській правді".

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      До слова, 26 грудня спливає термін введеного місяць тому воєнного стану в десяти областях України.

      Сьогодні о 14.00 планується засідання РНБО. Буде пряма трансляція",
      – сказав співрозмовник УП.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років, проте в цій забороні є низка виключень.
       

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Воєнний стан в Україні РНБО Конфлікт в Азовському морі Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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