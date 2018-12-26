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      Фейгін: Спрощена процедура надання українцям громадянства РФ – блеф і пропаганда

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      Спрощена процедура надання українцям громадянства РФ – блеф
      Спрощена процедура надання українцям громадянства РФ – блеф / Фото з відкритих джерел

      Міграційна політика була і є однією з найкорумпованіших сфер в Росії. І спрощена процедура надання українцям громадянства РФ – не більше ніж блеф для просування пропагандистських концепцій Кремля.

      Таку думку висловив правозахисник Марк Фейгін, пише "Обозреватель".

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      Він наголошує, що отримати російське громадянство – надзвичайно важкий процес. 

      Тут (у Росії – 24 канал), щоб отримати громадянство, – платять хабарі! Міграційна політика – це одна з найкорумпованіших сфер у Росії. Тому, незважаючи на всі ці декларативні заяви (щодо спрощеної процедури отримання громадянства РФ для українців), практика абсолютно зворотня,
      – зазначив Фейгін.

      На його думку, таким чином Росія просто намагається вкотре взяти українців на гачок концепцією "ми ж брати".

      Я перебуваю у Москві, у мене тут практика. І я вам скажу, що всі заяви про послаблення в отриманні громадянства – це все не більше, ніж блеф,
      – додав правозахисник.

      Нагадаємо, у грудні голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації. У Росії тоді заявляли, що хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

      18 грудня Держдума дала Володимиру Путіну право визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання російського громадянства в спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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