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      Тепер вирішуватиме Путін: Росія спростила надання громадянства українцям

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      Росія спростила отримання громадянства для українців
      Росія спростила отримання громадянства для українців / Фото з відкритих джерел

      Держдума дала Володимиру Путіну право визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання російського громадянства в спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України.

      Відповідний урядовий законопроект прийняли в третьому, заключному, читанні 18 грудня, повідомляє ТАСС.

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      Так, законопроект дозволяє надати російське громадянство найперше особам, які живуть "в країнах зі складною суспільно-політичною і економічною обстановкою, де відбуваються збройні конфлікти або неконституційна зміна політичного режиму".

      При цьому глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников заявив, що законопроект допоможе вирішити питання отримання російського громадянства найперше біженцями з України.

      Окрім того. законопроект спрощує цю процедуру і для учасників держпрограми зі сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном.

      Згідно з документом, осіб, які увійдуть у визначені президентом категорії претендентів на отримання громадянства за спрощеною схемою, звільнять від наступних обов'язкових вимог: п'ятирічний термін проживання на території РФ, наявність підтвердженого законного джерела коштів для існування, вихід з наявного іншого громадянства, знання російської мови.

      Нагадаємо, раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації. У Росії тоді заявляли, що хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

      До слова, через агресію Росії в Азовському морі Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Воєнний стан в Україні Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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