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      Теперь будет решать Путин: Россия упростила предоставление гражданства украинцам

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      Россия упростила получение гражданства для украинцев
      Россия упростила получение гражданства для украинцев / Фото из открытых источников

      Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким прежде всего относятся граждане Украины.

      Соответствующий правительственный законопроект приняли в третьем, заключительном, чтении 18 декабря, сообщает ТАСС.

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      Так, законопроект позволяет предоставить российское гражданство в первую очередь лицам, которые живут в "странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или неконституционная смена политического режима".

      При этом глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что законопроект поможет решить вопрос получения российского гражданства в первую очередь беженцами из Украины.

      Кроме того, законопроект упрощает эту процедуру и для участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

      Согласно документу, людей, которые войдут в определенные президентом категории претендентов на получение гражданства по упрощенной схеме, освободят от следующих обязательных требований: пятилетний срок проживания на территории РФ, наличие подтвержденного законного источника средств к существованию, выход из имеющегося иного гражданства, знание русского языка.

      Напомним, ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцами гражданства Российской Федерации. В России тогда заявляли, что хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты и изменение политического режима".

      К слову, через агрессию России в Азовском море Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе Военное положение в Украине
      Источник: 24 Канал
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