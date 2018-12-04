Россия хочет упростить для украинцев получение гражданства

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцами гражданства Российской Федерации.

Об этом сообщает ТАСС.

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Володин сказал на пленарном заседании, что в приоритетном порядке нужно внести изменения в законодательство, которые помогут быстрее получить гражданство РФ. Он добавил, что нужно сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов.

Спикер утверждает, что такие изменения "откроют двери" для вступления в гражданство России.

К слову, в России хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты и изменение политического режима".