Россия упрощает процедуру получения гражданства для украинцев

В России хотят принять закон, который предусматривает упрощение получения российского гражданства для людей, "которые проживают в странах, где происходят вооруженные конфликты и смена политического режима".

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму Российской Федерации.

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Никакого объяснения этих определений в документе нет, толкование понятия "изменение политического режима" не приводится. К тому же, авторы этого документа говорят, что это поможет украинцам, грузинам, которые массово приехали в РФ.

Для быстрого получения российского гражданства люди должны будут предоставить свои отпечатки пальцев и пройти медосмотр на отсутствие ВИЧ и наркозависимости.