Путин посетил оккупированный Крым: появилась резкая реакция МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита 4 августа президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым и Севастополь.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
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Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских должностных лиц в временно оккупированной АР Крым и город Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых является Украина и Россия,
– подчеркнули в МИД.
Отмечается, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.
"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало должную оценку международно-противоправным действиям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введением санкций против РФ как государства-оккупанта", – добавили в МИД.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 августа побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".