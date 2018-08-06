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Путин посетил оккупированный Крым: появилась резкая реакция МИД Украины

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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита 4 августа президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым и Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских должностных лиц в временно оккупированной АР Крым и город Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых является Украина и Россия,
– подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

"Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало должную оценку международно-противоправным действиям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введением санкций против РФ как государства-оккупанта", – добавили в МИД.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 августа побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики МИД Украины Владимир Путин Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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