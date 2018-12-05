Упрощенное гражданство РФ для украинцев: эксперт назвал главную цель Кремля

Упрощением предоставления украинцам гражданства РФ Москва решит для себя два важных задания. Среди прочего цель военной агрессии России против Украины – решение демографической ситуации и квалифицированные кадры.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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На территорию РФ с начала войны на Донбассе с оккупированных территорий выехало около полутора миллионов украинских граждан. Возвращаться они не собираются. Очень существенное пополнение генофонда. Кроме того, военный конфликт – шаг к принуждению для населения индустриальных районов Донбасса. В отличие от жителей Средней Азии жители ОРДЛО – квалифицированные рабочие кадры. И они должны компенсировать отток мозгов из России,

– считает Снегирев.

Как отмечает эксперт, на оккупированных территориях Донбасса работает российская программа "Соотечественник", которая предусматривает переселение славянских народов в РФ. И действует упрощенная процедура для получения гражданства.

В то же время Дмитрий Снегирев отмечает: более важная цель России – влияние на президентские и парламентские выборы в Украине. Эксперт напоминает: это предложение звучало в Москве еще в 2017 году. Было продлено действие срока временного пребывания украинцев на территории РФ. До принятия соответствующего закона тогда дело не дошло.

Упрощенное получение гражданства РФ для украинцев – пропагандистский шаг, как для внутреннего потребления, так и для украинцев, ориентированных на РФ. Кремль показывает так называемые "неразрывные" связи славянских народов и "искусственный" характер военного конфликта. Это еще один козырь для пророссийских кандидатов и политсил, которые будут спекулировать на теме плохого "мира",

– подчеркнул Снегирев.

Напомним, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцев гражданства Российской Федерации. В России хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты и изменение политического режима".



Как известно, из-за агрессии России в Азовском море Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.