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      Спрощене громадянство РФ для українців: експерт назвав головну мету Кремля

      854 Читать новость на русском
      Росія планує спростити процедуру надання громадянсвта РФ
      Росія планує спростити процедуру надання громадянсвта РФ / Народна правда

      Спрощенням надання українцям громадянства РФ Москва вирішить для себе два важливих завдання. Серед іншого мета військової агресії Росії проти України – вирішення демографічної ситуації і кваліфіковані кадри.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      На територію РФ з початку війни на Донбасі з окупованих територій виїхало близько півтора мільйона українських громадян. Повертатися вони не збираються. Дуже суттєве поповнення генофонду. Крім того, військовий конфлікт – крок до примусу для населення індустріальних районів Донбасу. На відміну від жителів Середньої Азії жителі ОРДЛО – кваліфіковані робочі кадри. І вони повинні компенсувати відтік мізків із Росії,
      – вважає Снєгирьов.

      Як зазначає експерт, на окупованих територіях Донбасу працює російська програма "Співвітчизник", яка передбачає переселення слов’янських народів до РФ. І діє спрощена процедура для отримання громадянства.

      Водночас Дмитро Снєгирьов наголошує: більш важлива ціль Росії – вплив на президентські і парламентські вибори в Україні. Експерт нагадує: ця пропозиція лунала в Москві ще в 2017 році. Було продовжено дію терміну тимчасового перебування українців на території РФ. До ухвалення відповідного закону тоді справа не дійшла.

      Спрощене отримання громадянства РФ для українців – пропагандистський крок, як для внутрішнього споживання, так і для українців, орієнтованих на РФ. Кремль показує так звані "нерозривні" зв’язки слов’янських народів і "штучний" характер військового конфлікту. Це ще один козир для проросійських кандидатів і політсил, які спекулюватимуть на темі поганого "миру",
      – наголосив Снєгирьов.

      Нагадаємо, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації. В Росії хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

      Як відомо, через агресію Росії в Азовському морі Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Воєнний стан в Україні Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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