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      Російські паспорти для українців: про цілі Москви та наслідки для України

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      Про позитиви і негативи спрощення отримання громадянства Росії
      Про позитиви і негативи спрощення отримання громадянства Росії / 24 канал

      Заява Росії про спрощення надання українцям російського громадянства можна розцінювати як дзеркальну відповідь Кремля на заборону в’їзду в Україну чоловікам від 16 до 60 років. Які цілі може переслідувати Росія і про можливі наслідки для України, – в матеріалі 24 каналу.

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      Вирішення демографічної ситуації і нестачі кадрів

      На думку експертів, спрощенням процедури надання українцям громадянства Росія вирішить для себе дві важливі задачі. За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, серед іншого мета військової агресії Росії проти України – вирішення демографічної ситуації і кваліфіковані кадри.

      На територію Росії з початку війни на Донбасі з окупованих територій виїхало близько півтора мільйони українських громадян. Повертатися вони не збираються. Дуже суттєве поповнення генофонду. Крім того, військовий конфлікт – крок до примусу для населення індустріальних районів Донбасу. На відміну від жителів Середньої Азії жителі ОРДЛО – кваліфіковані робочі кадри. І вони повинні компенсувати відтік мізків із Росії,
      – вважає Снєгирьов.

      Росія Україна громадянство
      У Росії не вистачає робочої сили і погіршується демографія

      За словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, Росія легалізує тих наших громадян, які давно працюють у РФ і не відчувають себе особливо українцями. Вони довго живуть в інформаційному і гуманітарному просторі РФ і перебувають по інший бік України. Також це можливість швидко надати громадянство мешканцям окупованих територій.

      Спрощення отримання громадянства РФ українцям – можливість Москві покращити дисбаланс щодо слов’янського населення в державі. Там сильно збільшилася кількість мусульман. І слов’янське населення програє,
      – говорить Леонов.

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      Хоча, зауважує Снєгирьов, на окупованих територіях Донбасу працює російська програма "Співвітчизник", яка передбачає переселення слов’янських народів до Росії. І діє спрощена процедура для отримання громадянства.

      Елемент інформаційної кампанії

      Як вважає Дмитро Снєгирьов, більш важлива ціль Росії – вплив на президентські і парламентські вибори в Україні. Експерт нагадує: ця пропозиція лунала в Москві ще в 2017 році. Було продовжено дію терміну тимчасового перебування українців на території РФ. До ухвалення відповідного закону тоді справа не дійшла.

      Спрощене отримання громадянства Росії для українців – пропагандистський крок, як для внутрішнього споживання, так і для українців, орієнтованих на РФ. Кремль показує так звані "нерозривні" зв’язки слов’янських народів і "штучний" характер військового конфлікту. Це ще один козир для проросійських кандидатів і політсил, які спекулюватимуть на темі поганого "миру",
      – підкреслює Снєгирьов.

      Росія Україна Путін вибори
      Пропаганда Росії напередодні початку виборів в Україні

      Те, що такий закон – елемент пропаганди підтверджує пояснення Кремлем власної ініціативи: спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

      Росія констатує, що Україна іде з орбіти Москви

      Фахівці вважають: попри відтік чималої кількості українців до Росії – для України це може бути позитивом. По-перше, говорить Олександр Леонов, люди визначаться, де їх батьківщина. По-друге, у зв’язку з фактичним замороженням дипломатичних відносин між Україною і Росією це зменшить вплив Москви на вибори.

      Росія змиряється з тим, що Україна іде з її орбіти. І вони забирають тих, хто орієнтований на РФ. Для росіян через введення воєнного стану ускладнений процес перетину кордону з Україною. Москва не зможе більше впливати на наші вибори, використовуючи голоси лояльних до себе громадян,
      – переконаний Олександр Леонов.

      Росія Україні громадянство
      Черг не буде, але в багатьох з’явиться два паспорти 

      Водночас, зазначає політолог, великих черг за паспортами Росії не буде. Багато хто з українців захоче мати два паспорти. Чимало їх давно мають. І це не секрет. На це, говорить Леонов, складно вплинути. Можливо, потрібно внести зміни до законодавства і чітко прописати можливості для припинення українського громадянства. Але позбавити громадянства України можна тільки тих, проти кого є конкретні докази.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Статті Володимир Путін Україна – Росія Війна на Донбасі Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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