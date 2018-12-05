Российские паспорта для украинцев: о целях Москвы и последствиях для Украины

Заявление России об упрощении предоставления украинцам российского гражданства можно расценивать как зеркальный ответ Кремля на запрет въезда в Украину мужчинам от 16 до 60 лет. Какие цели может преследовать Россия и о возможных последствиях для Украины – в материале 24 канала.

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Решение демографической ситуации и нехватки кадров

По мнению экспертов, упрощением процедуры предоставления украинцам гражданства Россия решит для себя две важные задачи. По словам сопредседателя ГИ "Правое дело" Дмитрия Снегирёва,среди всего прочего цель военной агрессии России против Украины – решение демографической ситуации и квалифицированные кадры.

На территорию России с начала войны на Донбассе с оккупированных территорий выехало около полутора миллионов украинских граждан. Возвращаться они не собираются. Очень существенное пополнение генофонда. Кроме того, военный конфликт – шаг к принуждению для населения индустриальных районов Донбасса. В отличие от жителей Средней Азии жители ОРДЛО – квалифицированные рабочие кадры. И они должны компенсировать отток мозгов из России,

– считает Снегирёв.



В России не хватает рабочей силы и ухудшается демография

По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, Россия легализует тех наших граждан, которые давно работают в РФ и не чувствуют себя особенно украинцами. Они долго живут в информационном и гуманитарном пространстве РФ и находятся по другую сторону Украины. Также это возможность быстро предоставить гражданство жителям оккупированных территорий.

Упрощение получения гражданства РФ украинцам – возможность Москве улучшить дисбаланс славянского населения в государстве. Там сильно увеличилось количество мусульман. И славянское население проигрывает,

– говорит Леонов.

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Хотя, замечает Снегирёв, на оккупированных территориях Донбасса работает российская программа "Соотечественник", которая предусматривает переселение славянских народов в Россию. И действует упрощенная процедура для получения гражданства.

Элемент информационной кампании

Как считает Дмитрий Снегирёв, более важная цель России – влияние на президентские и парламентские выборы в Украине. Эксперт напоминает: это предложение звучало в Москве еще в 2017 году. Было продлено действие срока временного пребывания украинцев на территории РФ. До принятия соответствующего закона тогда дело не дошло.

Упрощенное получение гражданства России для украинцев – пропагандистский шаг, как для внутреннего потребления, так и для украинйев, ориентированных на РФ. Кремль показывает так называемые "неразрывные" связи славянских народов и "искусственный" характер военного конфликта. Это еще один козырь для пророссийских кандидатов и политсил, которые будут спекулировать на теме плохого "мира",

– подчеркивает Снегирев.



Пропаганда России накануне начала выборов в Украине

То, что такой закон – элемент пропаганды подтверждает объяснение Кремлем собственной инициативы: упрощение получения российского гражданства для людей, "которые проживают в странах, где происходят вооруженные конфликты и смена политического режима".

Россия констатирует, что Украина уходит с орбиты Москвы

Специалисты считают: несмотря на отток большого количества украинцев в Россию – для Украины это может быть позитивом. Во-первых, говорит Александр Леонов, люди определятся, где их родина. Во-вторых, в связи с фактическим замораживанием дипломатических отношений между Украиной и Россией это уменьшит влияние Москвы на выборы.

Россия смиряется с тем, что Украина уходит с ее орбиты. И они забирают тех, кто ориентирован на РФ. Для россиян из-за введения военного положения затруднен процесс пересечения границы с Украиной. Москва не сможет больше влиять на наши выборы, используя голоса лояльных к себе граждан,

– убежден Александр Леонов.

Очередей не будет, но у многих появятся два паспорта

В то же время, отмечает политолог, больших очередей за паспортами России не будет. Много кто из украинцев захочет иметь два паспорта. Многие из них давно их имеют. И это не секрет. На это, говорит Леонов, сложно повлиять. Возможно, нужно внести изменения в законодательство и четко прописать возможности для прекращения украинского гражданства. Но лишить гражданства Украины можно только тех, против кого есть конкретные доказательства.