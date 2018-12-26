Фейгин: Упрощенная процедура предоставления украинцам гражданства РФ – блеф и пропаганда

Миграционная политика была и есть одной из самых коррумпированных сфер в России. И упрощенная процедура предоставления украинцам гражданства РФ – не более чем блеф для продвижения пропагандистских концепций Кремля.

Такое мнение высказал правозащитник Марк Фейгин, пишет "Обозреватель".

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Он отмечает, что получить российское гражданство – очень трудный процесс.

Здесь (в России – 24 канал), чтобы получить гражданство, – платят взятки! Миграционная политика – это одна из самых коррумпированных сфер в России. Поэтому, несмотря на все эти декларативные заявления (относительно упрощенной процедуры получения гражданства РФ для украинцев), практика совершенно обратная,

– отметил Фейгин.

По его мнению, таким образом Россия просто пытается в очередной раз взять украинцев на крючок концепцией "мы же братья".

Я нахожусь в Москве, у меня здесь практика. И я вам скажу, что все заявления об упрощении в получении гражданства – это все не более, чем блеф,

– добавил правозащитник.

Напомним, в декабре глава Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцам гражданства Российской Федерации. В России тогда заявляли, что хотят принять закон, предусматривающий упрощение получения российского гражданства для людей, "проживающих в странах, где происходят вооруженные конфликты и изменение политического режима".



18 декабря Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которіе могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким прежде всего относятся граждане Украины.