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      Россия применила новые санкции против Украины: кто попал в "черный список" Кремля

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      Россия применила новые санкции против Украины: кто попал в "черный список" Кремля

      Российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций.

      Ранее 24 канал со ссылкой на премьер-министра России Дмитрия Медведева сообщал, что Кремль ввёл новые санкции против Украины. По словам главы российского правительства, "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

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      Впоследствии на сайте вышеупомянутого ведомства обнародовали перечень всех в отношении кого будут действовать новые российские санкции. Всего в список вошли 245 лиц и компаний.

      Это, в частности, нардеп от "Взаимопомощи" Алена Бабак, бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и экс-председатель Закарпатской ОГА, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога, депутаты "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, Борис Колесников, Михаил Добкин и Александр Вилкул, бывший генеральный директор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф и мэр Одессы Геннадий Труханов.

      Кроме того, под удар Кремля попали еще такие компании:

      – концерн "Укроборонпром", объединяющий ряд оборонных украинских предприятий;

      – ответственная за импорт-экспорт вооружения компания "Укрспецэкспорт";

      – открытое акционерное общество, отвечающее за транспортно-экспедиционные услуги, " Вертикаль";

      – "Государственный экспортноимпортный банк Украины";

      – "Первая логистическая компания";

      – Публичное акционерное общество "Центрэнерго";

      – группа ТАС, которая приобрела украинскую дочь российского "Сбербанка".

      С целью противодействия недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализации двусторонних отношений постановлением Правительства от 1 ноября 2018 года были введены специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины. Предполагается блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Введенные санкции распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Подписанным постановлением список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширен на более 200 человек и организаций, – объясняют в российском правительстве.

      Добавим, что это постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

      Перечень всех лиц и организаций из Украины, включая новые, против которых Россия применила санкции:

       

      К слову, весь список лиц, против которых Россия применила санкции, теперь насчитывает 567 физических лиц и 75 компаний.

      Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

      Среди физлиц, попавших под ограничения, фигурировали Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Виктор Чумак, Андрей Коболев, Владимир Омелян, Андрей Билецкий, Олег Ляшко, Сергей Власенко, Константин Жеваго , Константин Григоришин, Виктор Пинчук, Галина и Александр Герег, Евгений Геллер, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряк, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский и другие. Среди юридических лиц в список санкций: "АвтоКрАЗ", "Черкасский Азот", "Банк Кредит Днепр", "Валки-Ильменит", "Востгок", "Днепроазот", "Концерн "Галнафтогаз", "Мироновский хлебопродукт", "Нибулон", "Укрспирт", ХТЗ, FOZZY Group, "Кернел" и другие.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Санкции Санкции России против Украины
      Источник: 24 канал
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