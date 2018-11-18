Зачем Кремлю санкции против Украины: объяснение экс-советника Путина

Власть России создала санкционный список с сотнями украинцев, чтобы спровоцировать Киев на резкий ответ. Впоследствии Кремль сможет использовать такие действия как повод для агрессии.

Об этом заявил экс-советник Владимира Путина, политолог и экономист Андрей Илларионов, пишет "Главред".

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Эксперт отмечает, что такие действия России являются провокационными.

Представляется, что таким образом он пытался спровоцировать эти 300 человек (которые попали в санкционный список – 24 канал), а также украинскую власть на заявления и действия достаточно жесткого характера, которые можно было бы использовать как повод для осуществления агрессивных действий против Украины,

– отметил Илларионов.

Кроме того, Илларионов отметил, что непосредственной причиной публикации санкционного списка мог стать процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви. По его словам, этот шаг Украины является для Путина очень болезненным.

"Путин уже говорил о том, что готов осуществлять защиту не только российских граждан, но и русскоязычных, православных за пределами России", – сказал экс-советник российского президента.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.