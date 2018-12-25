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      Россия ввела новые санкции против Украины

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      Россия ввела новые санкции против Украины
      Россия ввела новые санкции против Украины / Фото из открытых источников

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции. По его словам, это сделано якобы с целью защитить интересы РФ и россиян.

      Об этом сообщил Медведев в своем Twitter.

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      Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление,
      – отметил Медведев.

      Российский премьер отметил, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

       

      Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Дмитрий Медведев Санкции Санкции России против Украины
      Источник: 24 канал
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