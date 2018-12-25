Россия ввела новые санкции против Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции. По его словам, это сделано якобы с целью защитить интересы РФ и россиян.
Об этом сообщил Медведев в своем Twitter.
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Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление,
– отметил Медведев.
Российский премьер отметил, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".
Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.