Россия ввела новые санкции против Украины / Фото из открытых источников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться санкции. По его словам, это сделано якобы с целью защитить интересы РФ и россиян.