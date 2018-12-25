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      Росія ввела нові санкції проти України

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      Росія розширила санкції проти України
      Росія розширила санкції проти України / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список санкцій проти фізичних і юридичних осіб України. За його словами, це зроблено нібито з метою захистити інтереси РФ та росіян.

      Про це повідомив Медведєв у своєму Twitter.

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      Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову,
      – зазначив Медведєв.

      Російський прем'єр зазначив, що "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

      Відомо, що список санкцій розширено на понад 200 осіб і організацій.

       

      Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.

       

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Україна – Росія Дмитро Медведєв Санкції Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 канал
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