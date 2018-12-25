Росія ввела нові санкції проти України
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв розширив список санкцій проти фізичних і юридичних осіб України. За його словами, це зроблено нібито з метою захистити інтереси РФ та росіян.
Про це повідомив Медведєв у своєму Twitter.
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Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову,
– зазначив Медведєв.
Російський прем'єр зазначив, що "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".
Відомо, що список санкцій розширено на понад 200 осіб і організацій.
Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.
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