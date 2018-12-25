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      Росія застосувала нові санкції проти України: хто потрапив до "чорного списку" Кремля

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      Росія оприлюднила розширений перелік компаній і осіб з України, які потрапили під санкції
      Росія оприлюднила розширений перелік компаній і осіб з України, які потрапили під санкції / Фото з відкритих джерел

      Російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій.

      Раніше 24 канал з посиланням на прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва повідомляв, що Кремль запровадив нові санкції про України. За словами очільника російського уряду, "це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

      Читайте також: Навіщо Кремлю санкції проти України: пояснення екс-радника Путіна

      Згодом на сайті вищезазначеного відомства оприлюднили перелік усіх, щодо кого діятимуть нові російські санкції. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

      Це, зокрема, нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак, колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій і екс-голова Закарпатської ОДА, а нині позафракційний депутат Віктор Балога, депутати "Опозиційного блоку" Євген Балицький, Борис Колесніков, Михайло Добкін і Олександр Вілкул, колишній генеральний директор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і мер Одеси Геннадій Труханов.

      Крім того, під удар Кремля потрапили ще такі компанії:

      – концерн "Укроборонпром", що об’єднує низку оборонних українських підприємств;

      – відповідальна за імпорт-експорт озброєння компанія "Укрспецекспорт";

      – відкрите акціонерне товариство, що відповідає за транспортно-експедиційні послуги, "Вертикаль";

      – "Державний експортноімпортний банк України";

      – "Перша логістична компанія";

      – Публічне акціонерне товариство "Центренерго";

      – група ТАС, що придбала українську дочку російського "Сбербанку".

      З метою протидії недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України, зняття обмежень, введених раніше українською стороною щодо цих осіб, і нормалізації двосторонніх взаємин постановою Уряду від 1 листопада 2018 року було запроваджено спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України. Передбачалося блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії. Введені санкції поширювалися на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Підписаним постановою списки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи, розширено загалом на понад 200 осіб і організацій,
      – пояснюють у російському уряді.

      Додамо, що ця постанова набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

      Перелік усіх фізичних осіб і організацій з України, включно з новими, проти яких Росія застосувала санкції: 

      До слова, увесь список осіб, проти яких Росія застосувала санкції, тепер налічує 567 фізичних осіб і 75 компаній.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Санкції Росії проти України Санкції
      Джерело: 24 канал
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