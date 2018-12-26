СНБО собирается на заседание, – СМИ
В среду, 26 декабря, на заседание соберется Совет национальной безопасности Украины.
Об этом сообщил источник в Администрации президента "Украинской правде".
Читайте также: Политолог: Расширение списка санкций РФ – это список Медведчука
К слову, 26 декабря истекает срок введенного месяц назад военного положения в десяти областях Украины.
Сегодня в 14.00 планируется заседание СНБО. Будет прямая трансляция",
– сказал собеседник УП.
Почему Украина ввела военное положение?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет, однако в этом запрете есть ряд исключений.