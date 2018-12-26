Политолог: Расширение списка санкций РФ – это список Медведчука

Российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций.

"Бросается в глаза то, что объединяет людей, которые попали в новый список санкций: все они являются людьми, которые имеют конфликты с одним из лидеров "Оппозиционной платформы – "За жизнь" Виктором Медведчуком. Здесь и Евгений Мураев, который вышел из "За жизнь" – он прямо заявил о работе Медведчука на Россию и ее спецслужбы", – пишет в своем блоге на сайте "Обозреватель" политолог Анна Геранова.

Здесь и все те, кто остались в "Оппозиционном блоке" и не пошли вслед за Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным – Борис Колесников, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Юрий Воропаев, братья Добкины, Татьяна Бахтеева, Алексей Белый (кстати, Ефим Звягильский и Сергей Кивалов, которые не голосовали за исключение Юрия Бойко и Сергея Левочкина из фракции, в список санкций не вошли, что является еще одним доказательством в пользу того, по какому принципу формировался документ и кто стоит за его созданием),

– отмечает эксперт.

Геранова считает, если документ, который появился 1 ноября, можно назвать "Списком Медведева", то новый документ можно называть "Списком Медведчука", потому что он очень красноречиво расставляет акценты и показывает, кто в Украине является реальной системной оппозицией, а кто – "пятой колонной".

"То, что в России очень плохо понимают ситуацию в Украине (не менее плохо, чем украинские политики разбираются в российских реалиях), давно понятно. Но не на столько же! Российский фактор и внешнеполитическая ориентация на Россию давно перестали быть определяющим фактором для украинского Юго-Востока. Оппозиционно настроенный житель Мариуполя, Днепра, Харькова и даже Одессы не живет настроениями политического реванша и перехода Украины под российский протекторат вместо американского. Он ненавидит (в большинстве своем) Порошенко, но это не означает, что он жаждет видеть во главе страны Путина или его ставленника. Защита русского языка, русской культуры и канонической Церкви – в его сознании не защита интересов Медведева или Шойгу. Есть особая форма украинского патриотизма – без вышиванки и "Слава Украине", без пения гимна и без поклонения ОУН-УПА, но она игнорируется как украинскими ура-патриотами, так и московскими", – уверена политолог.

Она считает, что таким образом, Россия, как оказалось, просто не видит того, что существует другая Украина. Естественно, если главным экспертом по Украине выступает Виктор Медведчук, который доказывает, что его ставленник Юрий Бойко может выйти во второй тур президентских выборов и даже победить на них. А если не победить, то задать тон на следующий политический сезон, значительно усилив российский фактор в украинской политике.

И пока не ясно, кто кому оказал медвежью услугу – Медведев Бойко и Левочкину или Медведчук Медведеву. Но, похоже, Россия полностью потеряла всякую видимость стратегической нити в своих отношениях с Украиной.