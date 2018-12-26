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      Політолог: Розширення списку санкцій РФ – це список Медведчука

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      Путін і Медведчук
      Путін і Медведчук / Фото з відкритих джерел

      Російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій.

      "Впадає в око те, що об'єднує людей, які потрапили у новий список санкцій: всі вони є людьми, що мають конфлікти з одним з лідерів "Опозиційної платформи – "За життя" Віктором Медведчуком. Тут і Євген Мураєв, який вийшов із "За життя" – він прямо заявив про роботу Медведчука на Росію і її спецслужби", – пише у своєму блозі на сайті "Обозреватель" політолог Анна Геранова.

      Тут і всі ті, хто залишилися в "Опозиційному блоці" і не пішли слідом за Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним – Борис Колесніков, Вадим Новінський, Олександр Вілкул, Юрій Воропаєв, брати Добкіни, Тетяна Бахтєєва, Олексій Білий (до речі, Юхим Звягільський і Сергій Ківалов, які не голосували за виключення Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна з фракції, до списку санкцій не увійшли, що є ще одним доказом на користь того, за яким принципом формувався документ і хто стоїть за його створенням),
      – зазначає експерт.

      Геранова вважає, якщо документ, який з'явився 1 листопада, можна назвати "Списком Медведєва", то новий документ можна називати "Списком Медведчука", тому що він дуже красномовно розставляє акценти і показує, хто в Україні є реальною системною опозицією, а хто – "п'ятою колоною".

      "Те, що в Росії надзвичайно погано розуміють ситуацію в Україні (не менш погано, ніж українські політики розбираються в російських реаліях), давно зрозуміло. Але не на стільки ж! Російський фактор і зовнішньополітична орієнтація на Росію давно перестали бути визначальним фактором для українського Південного Сходу. Опозиційно налаштований житель Маріуполя, Дніпра, Харкова і навіть Одеси не живе настроями політичного реваншу і переходу України під російський протекторат замість американського. Він ненавидить (в більшості своїй) Порошенка, але це не означає, що він жадає бачити на чолі країни Путіна або його ставленика. Захист російської мови, російської культури і канонічної Церкви – в його свідомості не захист інтересів Медведєва або Шойгу. Є особлива форма українського патріотизму – без вишиванки і "Слава Україні", без співу гімну і без поклоніння ОУН-УПА, але вона ігнорується як українськими ура-патріотами, так і московськими", – впевнена політолог.

      Вона вважає, що таким чином, Росія, як виявилося, просто не бачить того, що існує інша Україна. Природно, якщо головним експертом по Україні виступає Віктор Медведчук, який доводить, що його ставленик Юрій Бойко може вийти до другого туру президентських виборів і навіть перемогти на них. А якщо не перемогти, то задати тон на наступний політичний сезон, значно посиливши російський фактор в українській політиці.

      І поки не ясно, хто кому зробив ведмежу послугу – Медведєв Бойку і Льовочкіну або Медведчук Медведєву. Але, схоже, Росія повністю втратила будь-яку видимість стратегічної нитки у своїх відносинах з Україною.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Віктор Медведчук Санкції Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 Канал
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