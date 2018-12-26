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      30 дней военного положения: нужно ли было вводить

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      26 декабря в 14 часов истекает срок действия военного положения. За это время на въездах в некоторые города появились блок-посты, а на собрания созвали резервистов. Также, с тех пор, как ввели военное положение, в Украину приезжают вдвое меньше россиян, потому что теперь на границе мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 надо подтверждать цель визита. Но война с Россией продолжается.

      30 дней назад народные избранники проголосовали за указ президента и впервые в украинской истории, ввели в 10 областях Украины военное положение. Соответственно ему в регионах, приближенных к России ограничили права на собрания, вместо гражданских администраций должны были ввести военные, а полиция перешла в усиленный режим работы.

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      Моментально начали усиленно готовить и войска, на сборы призвали резервистов. Правда, только тех, кому до 40 лет и кто имеет боевой опыт. И в военкоматы приходили и те, кому повестка не поступала. В некоторых городах на сборы приехали вдвое больше резервистов, чем планировалось, но взяли всех. Теперь в ВСУ точно знают, сколько еще людей готовы взять оружие в руки в случае наступления врага.

      Воєнний стан
      На государственной границе начали тщательнее проверять россиян

      Параллельно на границе начали детально проверять россиян. Только за первую неделю военного положения пересечь границу с Украиной не смогли 900 мужчин. За весь период – около полутора тысяч россиян из почти трех тысяч желающих. По мнению экспертов, это была необходимая реакция Украины на российскую дерзость.

      Нам во время всей истории этой войны говорят, что Россия нападает, а мы ничего не делаем. Европа вводит санкции, а Украина ничего не делает. Сейчас мы имеем четкие действия Украины, как аргументы для западных дипломатов для повышения санкционного давления,
      – пояснил военный эксперт Виталий Дейнега.

      Военное положение завершается в 14 часов 26 декабря. Эксперты говорят, что оно было введено для моментальной готовности обороны страны в случае российского наступления. Агрессии не произошло, поэтому военное положение завершается. "Если агрессия состоялась бы, а военного положения не было бы, то этот день или два задержки имели бы смертельные последствия", – отметил Дейнега.

      Дейнега
      День или два задержки с введением военного положения имели бы смертельные последствия, – Дейнега.

      Введение военного положения имело тренировочный характер. Украина показала себе, врагу и миру, что готова дать отпор захватчикам в случае полномасштабного наступления. Продлить его могут – в случае крайней необходимости. Ведь Украина готовится к президентским выборам в 2019 году.

      Почему Украина ввело военное положение?25 ноября 2018 года в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Два украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир передвигались морем планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию" территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Во время выхода суден из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных моряков получили ранения. Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в десяти областях военное положение до 26 декабря.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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