У Херсоні через воєнний стан обмежили продаж алкоголю: деталі

У Херсоні заборонили продаж алкоголю у радіусі 300 метрів від місць розташування військових та прикордонних служб з 18:00 до 9:00.

Про це інформує прес-служба міської ради Херсона.

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Згідно з рішенням сесії міськради, яке прийняли сьогодні, у Херсоні встановлено заборону на продаж алкоголю з 18:00 до 09:00 щоденно, враховуючи вихідні дні та свята, суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність у торговельних об’єктах, розташованих у радіусі 300 метрів від місць розташування військових та прикордонних служб,

– мовиться у повідомленні.

У міськраді зазначають, що заборона діяти у період воєнного стану.



Де в Україні запровадили воєнний стан: карта

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.