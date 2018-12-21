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      У Херсоні через воєнний стан обмежили продаж алкоголю: деталі

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      У Херсоні обмежили продаж алкоголю
      У Херсоні обмежили продаж алкоголю / Ілюстративне фото

      У Херсоні заборонили продаж алкоголю у радіусі 300 метрів від місць розташування військових та прикордонних служб з 18:00 до 9:00.

      Про це інформує прес-служба міської ради Херсона.

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      Згідно з рішенням сесії міськради, яке прийняли сьогодні, у Херсоні встановлено заборону на продаж алкоголю з 18:00 до 09:00 щоденно, враховуючи вихідні дні та свята, суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність у торговельних об’єктах, розташованих у радіусі 300 метрів від місць розташування військових та прикордонних служб,
      – мовиться у повідомленні.

      У міськраді зазначають, що заборона діяти у період воєнного стану.

      воєнний стан в Україні регіони
      Де в Україні запровадили воєнний стан: карта

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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