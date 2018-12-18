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      ЗСУ виконали більшість планів на час воєнного стану, – Полторак

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      ЗСУ виконали більшість планів на час воєнного стану, – Полторак
      ЗСУ виконали більшість планів на час воєнного стану, – Полторак / Фото з відкритих джерел

      Міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі із Спецпредставником Державного департаменту США Куртом Волкером заявив, що станом на 18 грудня більша частина запланованих заходів під час дії правового режиму воєнного стану у визначених областях України виконана.

      Про повідомляє прес-служба Міноборони.

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      Відомо, що сторони обговорили питання регіональної безпеки та ситуацію в Азовському та Чорному морях, а також динаміку мілітаризації Росією окупованих територій Донбасу та АР Крим.

      Крім того, Степан Полторак додав, що до 26 грудня сплановано виконати усі заходи, які ефективно вплинуть на боєготовність та спроможності ЗС України.

      Міністр оборони України також висловив сподівання щодо подальшої підтримки з боку США у звільненні українських військовослужбовців, які незаконно утримуються у російській в’язниці, а також боротьбі за територіальну цілісність України.

      воєнний стан
      Де запроваджено воєнний стан: карта

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

       

      Теги: Анексія Криму Новини України Воєнний стан в Україні Степан Полторак Збройні сили України Курт Волкер Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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