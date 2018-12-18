Законопроект про військові стандарти НАТО схвалили у першому читанні: що це означає

Парламент ухвалив у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів. Це має допомогти регулювати процес запровадження військових стандартів, у тому числі розроблених на основі стандартів НАТО.

Текст законопроекту опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради.

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За це рішення у вівторок, 18 грудня, проголосували 238 народних депутатів.

Так, законопроект пропонує ввести до Закону України "Про оборону України" нові терміни – "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт НАТО" та "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО".

У пояснювальній записці до проекту закону зазначають, що НАТО розглядає стандартизацію як один із основних факторів для вдосконалення взаємин між військами і силами НАТО та країнами-партнерами. При цьому забезпечення максимальної взаємосумісності із збройними силами держав-членів НАТО та запровадження стандартів Альянсу є однією із цілей реформування ЗСУ.

Відповідно до законопроекту, Міністерство оборони України отримає повноваження забезпечення та нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації. Окрім того, Міноборони зможе визначатиме орган військової стандартизації, який займатиметься розробленням, прийняттям, скасуванням, відновленням дії, розповсюдженні та застосуванням військових стандартів.

Окрім того, у законопроекті йдеться також про ті положення, які прийматимуться на основі стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО.

До слова, Президент України Петро Порошенко наполягає на тому, щоб Верховна Рада вже в лютому 2019 прийняла в другому читанні зміни до Конституції України щодо закріплення курсу країни на ЄС і НАТО.