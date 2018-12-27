Новый акт агрессии России в отношении Украины будет гораздо более жестоким, – военнослужащий

Если Россия снова нападет на Украину, то этот случай будет намного тяжелее, чем предыдущий на Азове, поэтому Киеву снова придется вводить военное положение. Правда, страна уже провела репетицию такой ситуации, поэтому достойно сможет встретить врага.

Так, в частности, считает участник боевых действий на Донбассе, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Глеб Бабич, передает "Обозреватель".

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По его мнению, после захвата России украинских кораблей вблизи Керченского пролива новый акт ее агрессии будет намного жестче.

"Это был первый случай, когда они открыто применили оружие против наших военнослужащих. Если подобное произойдет в следующий раз, поверьте, тогда будет более тяжёлый случай, и нам придется вводить это состояние", – считает воин.

В то же время он подчеркнул, что введение военного положения помогло Украине отработать взаимодействие и совместную подготовку оперативного резерва номер один, и в итоге эта подготовка продемонстрировала очень высокие результаты.

"Она показала, что мы готовы. И все те, кто говорит: я в любой день, когда будет надо, возьму собранный рюкзак и приду в военкомат – так и сделают. Более того, в некоторых районах людей пришло в несколько раз больше, чем было нужно. Страна отрепетировала ситуацию", – подытожил Бабич.

Напомним, американские аналитики Джон Хербст и Майкл Карпентер предполагают, что Кремль может напасть на Украину во время новогодних и рождественских праздников. По их словам, такое случалось уже не раз в отношении других государств. К примеру, в 1979 году во время рождественских праздников Москва совершила нападение на Афганистан, а во время сезона отпусков в августе 2008-го была совершена вооруженная атака на Грузию.