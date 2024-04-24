Россияне массово теряют артиллерию

Если это действительно будет так, то это хороший вариант, потому что тогда скорость доставки будет зависеть только от скорости движения на европейских железных дорогах.

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Кроме того, есть сообщения, что на этот раз США могут дать нам наиболее дальнобойную версию ATACMS под обозначением M57. Если и когда это произойдет, то тут можно даже не гадать, по каким именно целям армии России полетят такие ракеты. Здесь может быть множество вариантов, и каждый из них будет болезненным для врага.

Важно отметить, что на Востоке Украины Россия фактически уже ведет "большое наступление". Это стало понятно по количеству столкновений за сутки.

Кроме того, российские нападающие несут существенные потери из артиллерии – минимум по 30, а то и по 40 артиллерийских систем в сутки. Последний раз такие показатели по "выкашиванию" вражеской артиллерии были летом прошлого года, во время тогдашнего контрнаступления ВСУ.

Самые горячие точки на фронте

Ситуация на главных направлениях фронта сейчас следующая.

Авдеевское направление – горячими точками здесь есть сейчас Бердичи и Очеретино, где наши воины дают достойный отпор россиянам.

Бахмутское направление – здесь враг перенес свои усилия снова на Белогоровку в Луганской области, а также Ивановку и Клещеевку у самого Бахмута. Бойцы ВСУ стойко держат оборону, несмотря на активную работу российской авиации.

Новопавловское направление – здесь ситуацию можно очертить так: наши бойцы сдерживают российских нападающих в боях за Новомихайловку.

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Купянское и Лиманское направления – судя по активности действий оккупантов здесь на поле боя, командование армии России эти два направления рассматривает как второстепенные, но не менее важные в контексте размывания усилий Сил обороны Украины.

Юг в целом – дальше продолжается позиционное сдерживание врага в районах возле Крынок, Роботино и Старомайорского.