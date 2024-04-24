Росіяни масово втрачають артилерію

Якщо це справді буде так, то це гарний варіант, бо тоді швидкість доставки залежатиме лише від швидкості руху на європейських залізницях.

Читайте також Турне окупованими територіями: навіщо Марія Львова-Бєлова приїжджала в Україну

Крім того, є повідомлення і про те, що на цей раз США можуть дати нам найбільш далекобійну версію ATACMS під позначенням M57. Якщо і коли це відбудеться, то тут можна навіть не гадати, по яких саме цілях армії Росії полетять такі ракети. Тут може бути безліч варіантів, і кожен з них буде болючим для ворога.

Важливо наголосити, що на Сході України Росія фактично вже веде "великий наступ". Це стало зрозуміло з кількості сутичок за добу.

Крім того, російські нападники зазнають суттєвих втрат з артилерії – щонайменше по 30, а то й по 40 артилерійських систем за добу. Востаннє такі показники по "викошуванню" ворожої артилерії були влітку минулого року, під час тодішнього контрнаступу ЗСУ.

Найгарячіші точки на фронті

Ситуація на головних напрямках фронту наразі є наступною.

Авдіївський напрямок – найгарячішими точками тут є наразі Бердичі та Очеретине, де наші воїни дають гідну відсіч росіянам.

Бахмутський напрямок – тут ворог переніс свої зусилля знову на Білогорівку в Луганській області, та Іванівку і Кліщіївку біля самого Бахмуту. Бійці ЗСУ стійко тримають оборону, попри активну роботу російської авіації.

Новопавлівський напрямок – тут ситуацію можна окреслити так: наші бійці стримують російських нападників у боях за Новомихайлівку.

Важливо Не газові турбіни чи атомні блоки: найкращий варіант, як Україні прожити зиму

Куп'янський та Лиманський напрямки – судячи за активністю дій окупантів тут на полі бою, командування армії Росії ці два напрямки розглядає як другорядні, але не менш важливі в контексті розмивання зусиль Сил оборони України.

Південь загалом – далі триває позиційне стримування ворога в районах біля Кринків, Роботиного і Старомайорського.