Альтернативная реальность

С момента выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Марии Львовой-Беловой прошел год. Вместе с президентом Владимиром Путиным уполномоченную подозревают в депортации и принудительном перемещении украинских детей. Один из вывезенных из Мариуполя подростков почти 2 года находится в семье Львовой-Беловой и ее мужа, отца Павла.

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Ордера на арест значительно ограничили географию поездок уполномоченной: 125 государств мира могут задержать ее и выдать в Гаагу для дальнейшего уголовного преследования. Как результат – в 2023 году Львова-Белова решилась полететь только в Сирию и в оккупированные регионы Грузии, и сейчас – в своеобразное турне в Запорожскую, Луганскую и Донецкую область.

Для создания впечатления обыденности этого визита он был включен в программу апрельских поездок уполномоченной наряду с Якутией и Приморским краем. В то же время целью турне исключительно оккупированными территориями Украины был мониторинг и оценка интеграции трех областей в правовое, социальное, образовательное и культурное поле России.

На публику транслировались семейные театральные мастер-классы в Луганске, профориентация для выпускников спецшкол, организация передачи в семьи украинских сирот и детей, лишенных родительской опеки, открытие центров для "досуга" детей и их родственников в Запорожье, вручение орденов участникам агрессии в Донецкой области.

Украинские дети встречали Львову-Белову в традиционных русских кокошниках и рубахах. Сама уполномоченная едва ли не впервые надела на себя Z-символику.

"Свои люди" на местах

Среди прочего, в программе поездки были предусмотрены встречи Львовой-Беловой с так называемыми детскими уполномоченными на оккупированных территориях. К Элеоноре Федоренко (Донецкая область) и Инне Швенк (Луганская область) на этот раз присоединилась Юлия Сажаева (Запорожская область).

Кто такая Юлия Сажаева Это так называемая советник главы оккупационной военно-гражданской администрации Запорожской области по правам ребенка. На должность была назначена одновременно с Инной Швенк еще в декабре 2022 года, однако до сих пор не вызвала достаточного внимания международного сообщества в форме санкций. По словам Марии Львовой-Беловой, Сажаева приобщена к социальной поддержке детей в рамках "благотворительных и волонтерских проектов" и имеет опыт сотрудничества с самой уполномоченной Путина.

1 августа 2023 года Сажаева заключила соглашение со Следственным комитетом России, который депортирует украинских детей под предлогом обучения в собственных заведениях. В январе 2024 года семья Сажаевых представляла оккупированную Запорожскую область на путинском форуме "Родные – милые", посвященном "году семьи". В целом, Юлия Сажаева способствует имплементации политики "перевоспитания" украинских детей, как на оккупированном Запорожье, так и на территории России.

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С детской уполномоченной так называемой "ЛНР" Инной Швенк Львова-Белова в рамках поездки обсудила семейное устройство маленьких украинцев. Еще в ноябре прошлого года Швенк призналась, что дети из оккупированной Луганской области были усыновлены российскими гражданами. Поэтому несмотря на заявления Марии Львовой-Беловой о приоритетности устройства детей в кровные семьи, в конце концов сироты и лишенные родительской опеки могут в очередной раз оказаться в регионах государства-агрессора.

Новая волна депортации?

С момента выдачи ордеров на арест стратегия высшего руководства России несколько изменилась. Единичные случаи вывоза украинских детей в Россию на неопределенный срок все еще случаются, однако приоритет отдается краткосрочным программам "перевоспитания" в лагерях и политической индоктринации и милитаризации в школах на оккупированной территории. Первые лагерные смены для маленьких украинцев в этом году начались раньше – в конце февраля. Это позволит россиянам промыть мозги еще большему количеству украинских детей, чем в 2023 году.

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Беспокойство вызывает тот факт, что визиту Львовой-Беловой в Украину предшествовала так называемая диспансеризация (медицинские осмотры) российскими врачами украинских детей с оккупированных территорий.

Такие мероприятия в прошлые годы приводили к вывозу маленьких украинцев в регионы России под предлогом реабилитации. Так же, принимая во внимание высокую вероятность новой наступательной операции россиян в мае – июне, Львова-Белова могла приехать, чтобы оценить мощности для временного размещения новых похищенных детей.

Независимо от мотивов турне, очевидным является тот факт, что россияне чувствуют себя хозяевами на оккупированных территориях. Они стремятся как можно быстрее интегрировать местное население, чтобы усложнить восстановление контроля Украины. Это долгосрочная негативная для нашего государства стратегия, которая уже сегодня требует подготовки к возвращению не только территорий, но и людей.