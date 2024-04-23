"Ланцеты", "Шахеды" и FPV-дроны: как Россия применяет БПЛА

Сокращение применения дронов-камикадзе за эту неделю было в 2,5 раза. С чем оно связано?

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Очевидно с тем, что основная часть Shahed-136 была применена в ходе ударов Ирана по Израилю, а Россия во второй половине апреля начала недополучать эти средства поражения. Это в очередной раз указывает на тот факт, что в России нет производства готовой продукции, которая бы обеспечивала полностью потребность в ударах по Украине. Кремль сохраняет острую зависимость от Ирана.

Применение FPV-дронов в целом так же остается в пределах суточного запуска 150 – 200 единиц. С начала апреля средний показатель применения этих средств несколько раз выходил за пределы 200 в сутки, а в один день превысил 300 единиц. Однако в целом это единичные случаи, которые пока не позволяют говорить о стабильной тенденции роста.

Однако даже при таком насыщении линия боевого соприкосновения с вражескими FPV-дронами проблематика размещения средств РЭБ всех типов сохраняет свою острую актуальность.

Применение барражирующих боеприпасов "Ланцет" сохраняется в пределах постоянного среднего показателя – 10 в день. Явных признаков наращивания применения "Ланцетов" благодаря расширению производства не фиксируется.

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В завершение стоит обратить внимание на резкий рост применения россиянами разведывательных БПЛА Zala, "Орлан-10", Supercam и других. Особенно эти БПЛА фиксируются вблизи тыловой части Украины перед ударами баллистическими ракетами и другой компонентой. Тенденция негативная, но она также демонстрирует отсутствие возможности у россиян получать всеобъемлющую разведывательную информацию для корректировки ударов другими средствами.