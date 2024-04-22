Пока США спали, проснулся ЕС

А что в результате? Осенью украинцы впали в депрессию, переживая по поводу 3 основных переломных моментов – евроинтеграция, европейская помощь и помощь США. По факту, мы получили положительный результат по каждому из трех пунктов. С депрессией пора заканчивать.

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Да, задержка США нам дорого стоила на фронте. Однако с другой стороны политические проблемы в США, которые повлекли техническую задержку помощи (политическая воля и поддержка общества остаются постоянными, поэтому это была именно техническая задержка, связанная с предвыборным бардаком) привели к активизации Европы и радикальному увеличению поддержки со стороны ЕС.

Речь идет о ключевой – военной поддержке. Суммы, которые выделяет сейчас ЕС, значительно превышают наши ожидания прошлым летом. В дополнение появилась чешская инициатива по снарядам. Не исключено, что состоится еще один дополнительный апгрейд украинской системы ПВО. Также благодаря странам ЕС, где продолжаются разговоры о том, что количество батарей Patriot, которые мы будем иметь, возрастет вдвое.

Также надо отметить, что Дональд Трамп, де-факто, выступил за поддержку Украины. Это значительно уменьшило риски от его потенциального выигрыша на выборах. Ритуальная смена грантовой помощи на кредит, который никто не планирует погашать, является символическим шагом и не меняет сути.

По факту, мы выходим из этого периода с более сильными позициями, чем мы рассчитывали по внешней поддержке. И да, до конца войны мы не избавимся от зависимости от партнеров. Украина не способна противостоять России один на один. У нас никогда бы не хватило ресурсов. Все разговоры о плохих партнерах можно заканчивать. Надо концентрироваться на том, что зависит исключительно от Украины. Мобилизация...

Беспрецедентное экономическое чудо

Что по экономике? После голосования в США мы фактически обеспечили себе финансирование дефицита бюджета на 2024 год. Это очень важно для поддержания макрофинансовой стабильности. Пока можно будет избежать как запуска печатного станка, так и радикального повышения налогов.

Стабильными остаются и прогнозы по умеренному росту ВВП на фоне минимальной как для Украины во время войны инфляции. И курсовой стабильности, где Нацбанк просто переводит гривну в диапазон 40 – 41 гривна за доллар. Ситуация в экономике Украины продолжает иметь вид беспрецедентного экономического чуда как для ситуации, в которой мы оказались. Даже несмотря на ожидания определенных проблем с электричеством.

Поступление американской помощи должно наконец остановить поток заголовков о поражении в войне в 2024 году. У них всегда фраза строилась "если не поступит помощь от США, то Украина рискует проиграть войну", но почему-то внимание привлекала только вторая часть. Все эти заголовки так или иначе были частью давления на американских законодателей. Давления, которое сработало.

И последнее. Может теперь в вайбер-чатах наконец прекратят разгонять панику о новом наступлении на Киев. Хотя это уже может быть из серии "слишком много просите".