Поки США спали, прокинувся ЄС

А що в результаті? Восени українці впали в депресію, переживаючи щодо 3 основних переломних моментів – євроінтеграція, європейська допомога і допомога США. По факту, ми отримали позитивний результат по кожному з трьох пунктів. З депресією пора закінчувати.

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Так, затримка США нам дорого коштувала на фронті. Проте з іншого боку політичні проблеми в США, які спричинили технічну затримку допомоги (політична воля і підтримка суспільства залишаються сталими, тому це була саме технічна затримка, пов'язана с передвиборчим бардаком) призвели до активізації Європи і радикального збільшення підтримки з боку ЄС.

Мовиться про ключову – військову підтримку. Суми, які виділяє зараз ЄС, значно перевищують наші очікування минулого літа. На додачу з'явилась чеська ініціатива по снарядах. Не виключено, що відбудеться ще один додатковий апгрейд української системи ППО. Також завдяки країнам ЄС, де тривають розмови про те, що кількість батарей Patriot, які ми будемо мати, зросте вдвічі.

Також треба відзначити, що Дональд Трамп, де-факто, виступив за підтримку України. Це значно зменшило ризики від його потенційного виграшу на виборах. Ритуальна зміна грантової допомоги на кредит, який ніхто не планує погашати, є символічним кроком і не змінює суті.

По факту, ми виходимо з цього періоду з сильнішими позиціями, ніж ми розраховували щодо зовнішньої підтримки. І так, до кінця війни ми не позбудемося залежності від партнерів. Україна не здатна протистояти Росії сам на сам. У нас ніколи б не вистачило ресурсів. Усі розмови про поганих партнерів можна закінчувати. Треба концентруватись на тому, що залежить виключно від України. Мобілізація…

Безпрецедентне економічне диво

Що по економіці? Після голосування в США ми фактично забезпечили собі фінансування дефіциту бюджету на 2024 рік. Це дуже важливо для підтримки макрофінансової стабільності. Поки можна буде уникнути як запуску друкарського верстата, так і радикального підвищення податків.

Сталими залишаються і прогнози по помірному зростанню ВВП на тлі мінімальної як для України під час війни інфляції. І курсової стабільності, де Нацбанк просто переводить гривню в діапазон 40 – 41 гривня за долар. Ситуація в економіці України продовжує мати вигляд безпрецедентного економічного дива як для ситуації, в якій ми опинились. Навіть попри очікування певних проблем з електрикою.

Надходження американської допомоги має нарешті зупинити потік заголовків про поразку у війні у 2024 році. У них завжди фраза будувалась "якщо не надійде допомога від США, то Україна ризикує програти війну", але чомусь увагу привертала тільки друга частина. Усі ці заголовки так чи інакше були частиною тиску на американських законодавців. Тиску, який спрацював.

І останнє. Може тепер у вайбер-чатах нарешті припинять розганяти паніку про новий наступ на Київ. Хоча це вже може бути із серії "забагато просите".