Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 24 апреля парламент одобрил в первом чтении карточку законопроекта 9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом. "За" проголосовали 272 депутата.

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Какие нормы есть в карточке законопроекта 9256д

В карточке законопроекта 9256д объединили законопроекты №9256-1 и №10101 и добавили много важных норм.

По словам Железняка, кроме ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в законе есть и другие важные вещи. В частности:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

В Украине будут бороться и с теневым игорным бизнесом

Нардеп отметил, что также следует эффективно бороться с теневым игорным бизнесом. В противном случае эти ограничения могут просто толкнуть часть людей туда. Поэтому депутаты добавят нормы, чтобы еще ограничить финансовые шлюзы.

Обратите внимание. Прибыли лидеров игорного бизнеса в Украине за 2023 год выросли в 28 раз – до 54,9 миллиарда гривен по сравнению с 1,9 миллиарда гривен в 2022-м.

К слову, согласно указу президента, в Украине также проведут национальную информационно-разъяснительную кампанию об опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения лудомании.