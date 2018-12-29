Почему Россия совершила нападение на Украину вблизи Керченского пролива: версия Полторака

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина планировала и планирует не один проход через Керченский пролив. По его словам, если Украина не будет проходить Керченским проливом, то это будет означать, что она отказывается от своей территории. Также он отметил, что Россия осуществила в этом районе провокацию, чтобы помешать планам официального Киева усилить здесь свое присутствие

Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

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"Переход первый и второй не отличался никак по организации и подготовке, по порядку прохода, по планированию он был осуществлен планово", – убеждает он.

По мнению министра обороны, Российская Федерация посмотрела на то, что в планах Украины есть дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить украинскую группировку в Азовском море, поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями.

Будут и следующие проходы украинских кораблей через Керченский пролив. Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины, а Мариуполь и Бердянск – это наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права,

– подчеркнул глава Минобороны.

В то же время чиновник отметил, что если Украина не пройдет по Керченскому проливу, то это будет означать, что она отказывается от своей территории, передает "РБК-Украина".

"Ни у кого нет сомнения, что часть Азовского моря является украинской территорией и Украина имеет право на прохождение частью его", – подытожил министр.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.