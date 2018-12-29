Россия Черное и Азовское моря превращает в свои внутренние озера, – эксперт

Если украинские военные корабли, на борту которых будут западные наблюдатели, снова пойдут по Керченскому проливу, россияне все равно могут их захватить.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Игорь Лосев.

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Как отмечает эксперт, западных наблюдателей поселят в отеле, а затем доставят в свои страны. Зато наших моряков снова посадят в тюрьму. На Западе, конечно, немного покричат, но Россию эти демократические крики мало беспокоят.

В Азовском море нужны не западные специалисты, а западные боевые корабли. Но это невозможно из-за нежелания Украины разорвать с Россией договор 2003 года о совместном Азовское море. За этот договор власть Украины держится, как вошь за кожух. В МИД рассказывают, что расторжение может привести к тому, что Россия выдвинет Украине территориальные претензии. Россия захватила Крым и оккупировала часть Донбасса без выдвижения каких-либо территориальных претензий. Тогда чего бояться – претензий или реальных действий России, направленных на захват наших территорий?

– подчеркивает Игорь Лосев.

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Такое впечатление, отмечает он, что от нас что-то скрывают. По убеждению эксперта, это обанкротившийся договор, который ничем не ограничивает Россию, но полностью связывает по рукам и ногам Украину и наших западных партнеров. Из-за этотого договора западные корабли не могут зайти в Азовское море. А Россия может там делать все, что заблагорассудится.

"В Черном море можно увеличить количество западных военных кораблей. Но нужно денонсировать Конвенцию Монтре (ограничения для военных кораблей входа в Черное море нечерноморских государств. Лишь мелкие надводные корабли со сроком пребывания не больше 21 суток – "24"). Этот документ устарел, и действует только в интересах России. Болгария, Румыния, Турция это бы поддержали. Потому что Россия Черное и Азовское моря превращает в свои внутренние озера", – отметил Лосев.

Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении РФ. Решено поддержать введение санкций, прежде всего, относительно юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины. Кроме этого, СНБО ввел санкции против организаторов "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконного удержания их в российских СИЗО.

Как известно, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.