СНБО Украины ввел санкции против России: кто попал в список

В среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Решено поддержать введение санкций, прежде всего относительно юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины,

– уточнили в СНБО.

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Кроме этого, решение СНБО ввело ограничительные меры против организаторов "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконного удержания их в российских СИЗО.

При этом в СНБО пока не обнародовали конкретные списки российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

Напомним, что ранее 26 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада расширит список санкций депутатами Госдумы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР". В список будут внесены и предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".