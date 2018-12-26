РНБО України ввела санкції проти Росії: хто потрапив до списку

У середу, 26 грудня, Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо російських юридичних і фізичних осіб за проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей, а також за агресію РФ у районі Керченської протоки.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України,

– уточнили в РНБО.

Читайте також: Росія застосувала нові санкції проти України: хто потрапив до "чорного списку" Кремля

Крім цього, рішення РНБО ввело обмежувальні заходи проти організаторів "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків під час акту агресії РФ проти України поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року і незаконного утримування їх у російських СІЗО.

При цьому в РНБО наразі не оприлюднили конкретні списки російських фіз- і юросіб, щодо яких введено санкції.

Нагадаємо, раніше 26 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Верховна Рада розширить список санкцій депутатами російської Держдуми з фракцій "Єдина Росія" і "ЛДПР". До списку будуть внесені і підприємства, які "тим чи іншим способом протидіють Україні, забезпечують військову складову поставок у збройні сили РФ".