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      Україна розширить санкції проти Росії: хто потрапить в новий список

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      Частину депутатів Держдуми РФ РНБО внесе до розширеного санкційного списку України, – Порошенко
      Частину депутатів Держдуми РФ РНБО внесе до розширеного санкційного списку України, – Порошенко / pravda.com.ua

      Рада національної безпеки і оборони України розширить список санкцій депутатами російської Державної Думи з фракцій "Єдина Росія" і "ЛДПР", а також підприємствами-постачальниками Збройних сил Російської Федерації.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО.

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      Петро Порошенко додав, що що до списку санкцій будуть внесені підприємства, які "тим чи іншим способом протидіють Україні, забезпечують військову складову поставок до збройних сил РФ".

      Значна кількість депутатів Державної Думи, зокрема від фракцій "Єдина Росія", "ЛДПР" також згідно з рішенням вводяться до списку санкцій,
      – сказав президент України.

      До слова, російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій.

      Нагадаємо, що 26 грудня о 14:00 в 10 областях України перестав діяти режим воєнного стану. Його було запроваджено терміном на 30 діб з 14:00 26 листопада у зв'язку з агресією Кремля на Азові.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Петро Порошенко РНБО Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 Канал
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