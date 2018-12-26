В Україні перестав діяти воєнний стан

26 грудня о 14:00 в 10 областях України перестав діяти режим воєнного стану. Його було запроваджено терміном на 30 діб з 14:00 26 листопада у зв'язку з агресією Кремля на Азові.

Про припинення дії воєнного стану під час засідання РНБО оголосив Президент України Петро Порошенко.

"Зараз о 14:00 припиняється військовий стан. Це моє принципове рішення. Воно базується на всіх складових поточної ситуації з безпекою в державі", – зауважив гарант.

За його словами, він ухвалив таке рішення, попри те, що ситуація навколо України не дуже змінилася.

Новина доповнюється