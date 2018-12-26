В Украине перестало действовать военное положение
26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Он был введен сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в связи с агрессией Кремля на Азове.
О прекращении действия военного положения во время заседания СНБО объявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", – отметил гарант.
По его словам, он принял такое решение несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась.
ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки, что в районе Луганска найдены стянутые туда реактивные системы "Град". Также увеличено количество артиллерии и не отведены танки, которые были зафиксированы на спутниковых снимках наших союзников по НАТО. Не уменьшено и количество военного присутствия РФ в Азовском море. К сожалению, не отведено и количество личного состава. Но в абсолютно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности ВСУ и других секторов обороны и безопасности,
– подчеркнул гарант.
В то же время Порошенко добавил, что если бы не выборы, назначенные на 31 марта 2019 года, он бы обратился к Верховной Раде с просьбой продлить военное положение.
К слову, в связи с введением военного положения в 10 областях Украины гражданским запретили носить военную форму в Запорожье и в Винницкой области. Также из-за военного положения в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской, Винницкой областях местные власти ввели запрет на охоту.
Почему Украина ввела военное положение?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.
Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
Где было введено военное положение: карта
Выбор редакции
-
Часть депутатов Госдумы РФ СНБО внесет в расширенный санкционный список Украины, – Порошенкосегодня , 14:48
-
Украинский ПЕН-клуб назвал лучшие украинские книги 2018 года: переченьсегодня , 14:42
-
Украинского юриста, ездившего в Россию за лекарствами, приговорили к 8 годам за "шпионаж"сегодня , 13:09