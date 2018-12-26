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      В Украине перестало действовать военное положение

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      В Украине перестало действовать военное положение

      26 декабря в 14:00 в 10 областях Украины перестал действовать режим военного положения. Он был введен сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в связи с агрессией Кремля на Азове.

      О прекращении действия военного положения во время заседания СНБО объявил Президент Украины Петр Порошенко.

      "Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", – отметил гарант.

      По его словам, он принял такое решение несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась.

      ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки, что в районе Луганска найдены стянутые туда реактивные системы "Град". Также увеличено количество артиллерии и не отведены танки, которые были зафиксированы на спутниковых снимках наших союзников по НАТО. Не уменьшено и количество военного присутствия РФ в Азовском море. К сожалению, не отведено и количество личного состава. Но в абсолютно другом измерении находятся сейчас оборонительные возможности ВСУ и других секторов обороны и безопасности,
      – подчеркнул гарант.

      В то же время Порошенко добавил, что если бы не выборы, назначенные на 31 марта 2019 года, он бы обратился к Верховной Раде с просьбой продлить военное положение.

      К слову, в связи с введением военного положения в 10 областях Украины гражданским запретили носить военную форму в Запорожье и в Винницкой области. Также из-за военного положения в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской, Винницкой областях местные власти ввели запрет на охоту.

      Почему Украина ввела военное положение?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Воєнний стан, Азов, Україна
      Где было введено военное положение: карта

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко СНБО Военное положение в Украине Президент Украины
      Источник: 24 канал
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