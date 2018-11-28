В Запорожской области гражданским запретят носить военную форму

Руководитель ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров во время брифинга в ОГА заявил, что запорожские правоохранители планируют временно запретить гражданским носить военную форму. Это делается для того, чтобы мошенники не причинили вреда гражданам.

Об этом сообщило издание "Укринформ".

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Сергей Комиссаров также призвал жителей области звонить в полицию если они столкнулись с попыткой изъятия имущества под предлогом военного положения.

Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, Нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью,

– заявил Комиссаров.

По его словам, в области будет введен усиленный режим службы, привлечена Нацгвардия и военные, будет взаимодействие с пограничниками.

Напомним, Запорожская область одна из 10 областей, где вводится военное положение.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.